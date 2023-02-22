Блокируя украинские порты, Россия нарушает международные конвенции по судоходству, поэтому Украина призывает международное сообщество вмешаться и восстановить свободный доступ украинских кораблей к морю. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков в эфире телеканала Aljazeera.

"Мы констатируем, что из-за российского вторжения Украина потеряла доступ к своим портам и не может экспортировать свою продукцию морем. Это является грубым нарушением Международной конвенции по международному морскому судоходству, и мы апеллируем к Международной морской организации ООН с требованием восстановить свободное судопроизводство Украины в Черном море", - подчеркнул Васьков.

Он также сообщил, что сейчас Украина и ее международные партнеры, ООН и Турция продолжают переговоры о продлении действия "Зерновой соглашения". Также предлагается утвердить срока действия соглашения минимум на год, а не на 120 дней, как сейчас, ведь мировому рынку нужен пролонгированный горизонт планирования.

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Как известно, ранее Вице премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились к международному сообществу с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины. Ведь Россия сознательно усложняет работу "зернового коридора", зато ее корабли свободно передвигаются по морю, и не инспектируются вообще – что дает агрессору возможность доставлять по морю в том числе военные грузы.