Tesla через суд добивается возмещения убытков.

Компания Tesla подаёт в суд на недавно нанятого инженера-программиста. Компания утверждает, что тот украл критически важное автоматизированное программное обеспечение из её ERP-системы WARP Drive.

Об этом сообщает Electrek.

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Tesla решила создать собственное ПО с нуля. Руководителем разработки системы считается директор по информационным технологиям Tesla Джей Виджаян, который покинул компанию в январе 2016 года.

Причиной разработки собственного решения стал тот факт, что на рынке не было готового ПО, которое полностью соответствовало бы целям компании по построению вертикально интегрированной организации. WARP включает в себя множество важного серверного программного обеспечения, которое автоматизирует многие процессы для Tesla от закупок до производства и инвентаризации.

Команда инженеров по обеспечению качества помогает определять бизнес-задачи, которые необходимо автоматизировать. Инженеры пишут компьютерные сценарии на Python для автоматизации этих задач и тестируют автоматизированные процессы, чтобы убедиться, что они функционируют должным образом. Эти скрипты уникальны для Tesla и запускаются в рамках системы WARP Drive.

Суть конфликта

Компания утверждает, что недавно нанятый инженер-программист Алекс Хатилов украл компоненты её программного обеспечения WARP Drive. Такое заявление сделано в судебном иске, который был подан в суд Северного округа Калифорнии.

Как утверждает Tesla, компания наняла ответчика в качестве инженера по автоматизации программного обеспечения 28 декабря 2020 года. В течение 3 дней он начал воровать тысячи строго конфиденциальных файлов программного обеспечения из защищённой внутренней сети Tesla. Алекс Хатилов переносил файлы в свою личную учётную запись облачного хранилища в Dropbox, к которой у Tesla нет доступа.

Эти файлы включают «скритпы» программного кода. Отмечается, что эти скрипты в процессе выполнения автоматизируют широкий спектр функций в бизнесе компании. Лишь немногие избранные сотрудники Tesla имеют доступ к этим файлам. Алекс Хатилов, как член этой группы, воспользовался доступом к загруженным файлам, которые не связаны напрямую с его работой.

В дальнейшем команда информационной безопасности Tesla получила доступ к учётной записи инженера в Dropbox, где они нашли файлы, которые не имеют никакого отношения к работе.

Tesla через суд добивается возмещения убытков. Их размер будет определён в суде. Также компания через суд добивается наложения ограничений на ответчика, в результате которых ему будет запрещено делиться какой-либо информацией с другими сторонами.

Как менялась позиция Tesla в рейтинге

По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.

В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.

21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.

18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.

9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.

17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.

По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.

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Автор: УНИАН