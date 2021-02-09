8 февраля сотрудники Службы безопасности Украины вернулись на предприятие «АрселорМиттал Кривой Рог» для проверки горно-обогатительного производства. Как законопослушный и ответственный бизнес, «АрселорМиттал Кривой Рог» всегда активно сотрудничает со всеми правоохранительными органами, в течение последних двух лет - особенно тесно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Ранее СБУ уже инспектировала объекты сталеплавильного, агломерационного, коксохимического производств, знакомилась с документацией предприятия. На этот раз визит правоохранителей запланировано в горный департамент предприятия в связи с якобы уклонением от уплаты налогов и занижением рентных платежей в 2015-2019 гг. Сегодня представители СБУ планируют продолжить следственные действия и сделать обзор территории карьеров предприятия с отбором образцов сырья. Компания категорически отвергает необоснованные обвинения, считая дело неправомерным, а подход регуляторов к бизнесу - очевидно выборочным», - говорится в сообщении компании «АрселорМиттал Кривой Рог».Читайте также"АрселорМиттал" инвестирует $250 миллионов в строительство новой фабрики

«Мы видим в этом подтверждение того, что обещанное улучшение инвестиционного климата так и не произошло. «АрселорМиттал Кривой Рог» продолжает следить за развитием событий и готов информировать СМИ о давлении на крупнейшего иностранного инвестора, который не ослабевает и наращивается ежегодно», - подчеркнули в пресс-службе компании.

Там напомнили, что осенью 2020 СБУ уже провела на предприятии следственные действия на основании решения Шевченковского районного суда г. Киева, связанные с налоговыми платежами.

Ранее в 2019 году Офис крупных налогоплательщиков совершил плановую проверку предприятия по соблюдению налогового законодательства за предыдущие 4 года. Результаты такой проверки были объявлены еще до ее окончания. После проверки контролирующий орган увеличил налоговые обязательства «АрселорМиттал Кривой Рог» на 7,9 млрд. грн. Затем компания воспользовалась законным основанием обжаловать полученные решения в ГНС. После беспристрастного рассмотрения жалобы доначисленные обязательства были частично отменены. Решение ГНС основывалось на устоявшейся судебной практике по подобным доначислениям.

«Подчеркиваем, что факт отмены части доначислений по налоговой проверке в установленном законом порядке не может рассматриваться как преступление. Напротив, административное обжалование является важной гарантией прав и законных интересов бизнеса», - говорится в сообщении АрселорМиттал Кривой Рог.

Часть отмененных доначислений «АрселорМиттал Кривой Рог» обжалует в суде. Судебный процесс продолжается.

Как ранее сообщалось, 13 октября 2020 на закрытом заседании Шевченковского районного суда Киева следственный судья Мальцев Д.А. принял решение разрешить СБУ провести обыск на металлургическом предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог». Правоохранители обвинили компанию в уклонении от уплаты налогов, занижении обязательных платежей за земле- и недропользования в особо крупных размерах.

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Автор: УНИАН