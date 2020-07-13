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Рабинович: Монобольшинство планирует закрыть рот СМИ и повысить зарплаты иностранцам

19:31, 13 июля 2020
Разное
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Вадим Рабинович / фото пресс-службы политика

Тема коронавируса и экономики парламентариев так не интересовала, отметил народный депутат Украины, сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Вадим Рабинович во время брифинга.

«То, что творилось на этой неделе, стоит разбирать. Во-первых, всеми путями лоббируют закон об игорном бизнесе, который создан, чтобы выжать последнее из украинцев. Во-вторых, ВР считает, что необходимо немедленно поднять зарплаты иностранцам», – рассказал политик.

Парламентарий напомнил, что представитель МВФ в Украине заявил, что наша страна потеряет уникальные таланты, если не поднимет зарплаты чиновникам без украинского гражданства.

«Также монобольшинство продвигает закон о медиа, так как хочет заткнуть рот журналистам. Все потому, что наше государство находится в зеленом дурмане шизофрении. Ничего не движется, мы никуда не идем, а мира нет и не будет!» – резюмировал Вадим Рабинович

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