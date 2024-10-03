Отмечается, что на цены появлияло совпадение сразу нескольких факторов.

В Украине в августе потребительские цены выросли на 0,6%. При этом в годовом исчислении в августе этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года инфляция ускорилась с 5,4% до 7,5%.

В пресс-службе Минэкономики отметили, что отсутствие летней дефляции обусловлено несколькими факторами:

подорожание электроэнергии, а также необходимость производителей закупать или использовать альтернативные источники электричества;

отсутствие профицита сельхозпродукции, в том числе из-за погоды;

дефицит рабочих рук;

высокий уровень опасности и неопределенность из-за полномасштабной войны.

В то же время есть факторы, которые частично компенсировали негативное влияние:

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мораторий на повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги;

монетарная политика НБУ, которая контролирует ситуацию на валютном рынке, а также жесткие монетарные условия;

дефляционные тенденции на мировом рынке топлива, что оказало стабилизационное влияние на цены на топливо на фоне ожидаемого повышения акцизов.

Цены в Украине - последние новости

Как сообщил Госстат, в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи. В то же время на 7,4% снизились цены на фрукты.

В свою очередь экономист Олег Пендзин отметил, что в ближайшее время немного вырастет в цене мясо птицы, как и другие мясные продукты, потому что они напрямую зависят от стоимости кормовой базы.

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