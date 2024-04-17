Ряд государств заморозили около 300 миллиардов долларов российских государственных активов.

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно утвердила резолюцию, которая предусматривает передачу замороженных активов рф на восстановление Украины. Об этом говорится в сообщении ПАСЕ.

"Парламентская ассамблея единогласно приняла резолюцию, которая призывает передать замороженные государственные активы России в новый фонд для восстановления Украины", – написал орган в соцсети Х.

Также действие резолюции предлагают распространить на пропутинских олигархов, которые поддерживают войну в Украине.

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Основные положения резолюции предусматривают необходимость создания международного механизма компенсации под эгидой Совета Европы, призыв к странам активно сотрудничать, чтобы как можно скорее вписать активы рф в механизм по компенсации ущерба. Также предлагается создать международный трастовый фонд, куда будут переводиться средства всех государственных активов России в ЕС, и создание беспристрастной и эффективной комиссии по международным претензиям.

Как отмечала член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук, по данным Ассамблеи, ряд государств заморозили около 300 миллиардов долларов российских государственных активов, и теперь они должны передать их международному компенсационному механизму.

"Согласно международному праву, государства имеют право принимать контрмеры против государства, которое серьезно нарушило международное право", – подчеркнула Кравчук.

Напомним, что за прошлый год российские олигархи от металлургии продолжили обогащаться. По данным Forbes, владелец "Норникеля" Мордашов, который имеет близкую связь с Кремлем, заработал за год 4,6 млрд долларов. Владимир Лисин, который владеет металлургической империей НЛМК и сотрудничает с оборонкой и тюрьмами России, стал богаче на 4,5 млрд долларов. Несмотря на все, эти люди не находятся под санкциями, и даже пролоббировали ослабление европейских санкций для своих металлургических заводов.