Александр Глущенко напомнил, что мобильные телефоны при отсутствии вай-фай переключаются на базовые станции.

Украинцы сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие мобильной связи во время отключений света.

Эксперт Александр Глущенко в эфире Киев 24 объяснил, что происходит со связью, когда пропадает электроэнергия.

"Телефоны автоматически переключаются с на Wi-Fi на базовые станции мобильных операторов и количество пользователей растет, а емкость сети делится на то количество устройств, которые подключились", - отметил эксперт.

По его словам, лучший выход из этой ситуации – несколько SIM-карт разных мобильных операторов.

"В этой ситуации хорошим решением будет иметь несколько поставщиков услуг. Вам нужно найти поставщика услуг, у которого базовая станция меньше нагружена. Это не комфортно, это не удобно, но сейчас такие реалии жизни", - подытожил Глущенко.

Отключения света в Украине - последние новости

Директор компании-поставщика YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Украине действуют графики отключений света из-за существенного дефицита в энергосистеме. По его словам, большая нагрузка идет от кондиционеров, речь идет не только о бытовых потребителях.

При этом председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что отключения света по Украине летом могут длиться по 10 часов.

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