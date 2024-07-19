Смена постоянных представителей является устоявшейся практикой в МВФ.

Международный валютный фонд (МВФ) сменил своего постоянного представителя в Украине. Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине.

"Международный валютный фонд назначил Пришилу Тофано своим постоянным представителем в Украине. С 1 августа этого года она сменит в этом качестве господина Ваграма Степаняна, который после трех лет пребывания на этой должности возвращается в центральный офис МВФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Пришила Тофано, гражданка Италии, работает в МВФ с 2013 года: "Смена постоянных представителей является устоявшейся практикой в МВФ для обеспечения ротации своих сотрудников", – добавили в фонде.

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Сотрудничество МВФ и Украины

В начале июля в госбюджет Украины поступил пятый транш объемом около 2,2 миллиарда долларов от Международного валютного фонда в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

Издание Bloomberg сообщало, что Международный валютный фонд намерен пересмотреть сборы, которые он взимает со своих крупнейших заемщиков, в том числе и для Украины.

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