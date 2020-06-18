Moody's повысило кредитный рейтинг Метинвеста до уровня B2

Агентство отметило снижение рисков корпоративного управления благодаря тому, что Метинвест демонстрирует хороший уровень раскрытия информации.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг Metinvest B. V., материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группы»), с уровня В3 до B2, прогноз «стабильный».

В агентстве уточняют, что повышение рейтинга Метинвеста произошло вслед за улучшением суверенного рейтинга Украины до уровня В3 с Саа1, вследствие чего страновой потолок повысился до уровня В2 с В3.

Стабильный прогноз по рейтингу Метинвеста соответствует стабильному прогнозу суверенного рейтинга Украины и отражает ожидания Moody's, что Группа сохранит сильные операционные и финансовые показатели для своего уровня рейтинга и будет поддерживать хорошую ликвидность.

Во время своей оценки агентство приняло к сведению усилия Группы по снижению воздействия на окружающую среду и внедрения более эффективных энергосберегающих технологий, чтобы соответствовать лучшим мировым стандартам в этой области. В прошлом году на природоохранные проекты Метинвест направил около 384 млн долларов, что на 46% превышает такие расходы в 2018 году.

«Как вертикально интегрированная компания Метинвест берет на себя ответственность за всю производственную цепочку и продолжает улучшать экологическое воздействие своих сегментов», - считают в Moody's.

Также агентство отметило снижение рисков корпоративного управления благодаря тому, что Метинвест демонстрирует хороший уровень раскрытия информации, в том числе регулярно публикует консолидированную финансовую отчетность и квартальные операционные результаты.

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