Moody's повысило кредитный рейтинг Метинвеста до уровня B2
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг Metinvest B. V., материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – «Метинвест» или «Группы»), с уровня В3 до B2, прогноз «стабильный».
В агентстве уточняют, что повышение рейтинга Метинвеста произошло вслед за улучшением суверенного рейтинга Украины до уровня В3 с Саа1, вследствие чего страновой потолок повысился до уровня В2 с В3.
Стабильный прогноз по рейтингу Метинвеста соответствует стабильному прогнозу суверенного рейтинга Украины и отражает ожидания Moody's, что Группа сохранит сильные операционные и финансовые показатели для своего уровня рейтинга и будет поддерживать хорошую ликвидность.
Во время своей оценки агентство приняло к сведению усилия Группы по снижению воздействия на окружающую среду и внедрения более эффективных энергосберегающих технологий, чтобы соответствовать лучшим мировым стандартам в этой области. В прошлом году на природоохранные проекты Метинвест направил около 384 млн долларов, что на 46% превышает такие расходы в 2018 году.
«Как вертикально интегрированная компания Метинвест берет на себя ответственность за всю производственную цепочку и продолжает улучшать экологическое воздействие своих сегментов», - считают в Moody's.
Также агентство отметило снижение рисков корпоративного управления благодаря тому, что Метинвест демонстрирует хороший уровень раскрытия информации, в том числе регулярно публикует консолидированную финансовую отчетность и квартальные операционные результаты.
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