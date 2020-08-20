"Молокія" поддержала Run Ukraine и в пятый раз станет партнером MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON 2020 ONLINE

Несмотря на то, что пандемия Covid - 19 внесла свои коррективы в нашу жизнь - но она продолжается, и быть здоровым, как никогда, актуально. И просто смириться с обстоятельствами и отказаться от бега для бегунов - недопустимо. Звезды и лидеры мыслей поддержали Run Ukraine и будут бежать Беговую Лигу Украинских Мейджеров 2020 ОНЛАЙН. А "Молокія" в пятый раз станет партнером MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON, чтобы на собственном примере показать, что быть здоровым просто, благодаря здоровому питанию и спорту.

Что такое онлайн-забег?

Онлайн-забег - это индивидуальный забег на определенное количество километров, которые участник должен преодолеть в конкретные даты. Например, старт, который открывает нынешнюю Беговую Лигу, - 5th MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON ONLINE, состоится 22-23 августа. Именно в течение этих двух дней участник, зарегистрированный на это событие, должен преодолеть избранную дистанцию. Время, маршрут и место забега участник избирает самостоятельн.

То есть, независимо от того, где ты находишься в дни старта - во Львове или Харькове, в Житомире или в Херсоне, на правом или левом берегу Киева - ты можешь пробежать свою дистанцию и стать частью масштабного спортивного события. И во время твоего онлайн-забега все будет по-настоящему. Да, не будет общего старта в унисон с тысячами бегунов, не будет стартового выстрела, толпы болельщиков и теплых объятий на финише, но С СЕРДЦЕМ В ГОРОДЕ ЛЬВА преодоленные километры будут настоящими. Настоящим будет твой пот, твоя борьба и твоя победа. Настоящей будет и медаль на финише, и безумные эмоции, которые будут мотивировать двигаться дальше, к новым вершинам.

#бігтиразом — это не обязательно быть рядом, #бігтиразом — это быть объединенными бегом, быть маленьким пазлом большого целого и чувствовать поддержку друг друга.

Зачем бегать онлайн?

Онлайн-забег - это особенные ощущения. Это самоорганизация и самоконтроль. Это индивидуальный старт с ощущением того, что вместе с тобой в унисон бьются тысячи беговых сердец и не только в Украине, но и по всему миру. Они стартуют не рядом с тобой, но вместе с тобой. И вы вместе шаг за шагом преодолеваете эти километры, и вместе делаете масштабный забег возможным в условиях карантина.

Бежать онлайн в 2020 году - это поддержать беговое движение в Украине.

Давай #бігтиразом онлайн из "Молокія"!

#molokiya #MolokiyaLvivHalfMarathon

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Автор: УНИАН