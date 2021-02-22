Если действие пошлины не будет продлено, металлургические предприятия столкнутся с острой нехваткой сырья.

Металлургические предприятия в Украине сталкиваются с нехваткой металлолома. И это несмотря на то, что в нашей стране действует пошлина на экспорт вторсырья в размере 58 евро/тонну.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сообщает Uaprom.

Так, "Укрметаллургпром" обратился к членам Комитета Рады по вопросам экономического развития с просьбой продлить действие пошлины на экспорт лома черных металлов еще на 5 лет, ведь ее действие завершается в сентябре 2021 года. Так металлурги хотят избежать дефицита вторсырья. Они подчеркивают, что даже при действующей пошлине в 58 евро предприятия ощущают нехватку лома.

Каленков озвучил причину нехватки лома: во-первых, уменьшилась ломозаготовка внутри страны, во-вторых, несмотря на пошлину, начал расти экспорт.

"Это значит, что размер в 58 евро не является таким уж эффективным", - заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Он подчеркнул, что если действие пошлины не будет продлено, металлургические предприятия столкнутся с острой нехваткой сырья: это в первую очередь коснется электрометаллургических предприятий, которые при выплавке стали используют до 90% лома. Читайте такжеУкраинский металлургический гигант в 2020 году начал выпускать три новых вида стальных полуфабрикатов

Но, продолжил Каленков, пострадают и заводы полного цикла, поскольку у них доля лома достигает 25%. Он подчеркнул, что проблемы наблюдаются уже сейчас, и при действующей пошлине.

"Если ее отменят, то фактически мы вернемся к периоду, когда дефицит составлял 25-30%", - предупредил глава объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Он озвучил причину роста экспорта - торговая политика основных стран-конкурентов Украины: многие страны используют заградительные меры, например, Турция имеет заградительные пошлины на импорт нашей готовой метпродукции.

Как сообщила профильная ассоциация УАВтормет, в 2020 году заготовка металлолома в Украине составила 3,07 млн тонн (-8,6% к 2019 г.), что является самым низким показателем за время независимости.

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Автор: УНИАН