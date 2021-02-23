Акции американского производителя электромобилей Tesla упали на 8,6%.

22 февраля 2021 года акции американского производителя электромобилей Tesla упали на 8,6% - до $714,5 за акцию. В результате состояние ее сооснователя и руководителя Илона Маска снизилось на $15,2 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Маск опустился на второе место в рейтинге богатейших людей мира, уступив лидерство основателю и главе Amazon Джеффу Безосу,

Состояние Маска составляет $183,4 млрд, а Безоса — $186,3 млрд. С января они периодически меняются местами на фоне колебаний цен на акции Tesla.

Инвестиция в биткоин

8 февраля 2021 года компания Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоины и планирует "в ближайшем будущем" начать принимать биткоины как плату за свои продукты - на фоне этих новостей стоимость биткоина превысила 44 тысячи долларов.

Как менялась позиция Tesla в рейтинге

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Автор: Елена Коваленко