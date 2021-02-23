22 февраля 2021 года акции американского производителя электромобилей Tesla упали на 8,6% - до $714,5 за акцию. В результате состояние ее сооснователя и руководителя Илона Маска снизилось на $15,2 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Маск опустился на второе место в рейтинге богатейших людей мира, уступив лидерство основателю и главе Amazon Джеффу Безосу,
Состояние Маска составляет $183,4 млрд, а Безоса — $186,3 млрд. С января они периодически меняются местами на фоне колебаний цен на акции Tesla.
Инвестиция в биткоин
8 февраля 2021 года компания Tesla инвестировала 1,5 миллиарда долларов в биткоины и планирует "в ближайшем будущем" начать принимать биткоины как плату за свои продукты - на фоне этих новостей стоимость биткоина превысила 44 тысячи долларов.
Как менялась позиция Tesla в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние Илона Маска превысило 200 миллиардов долларов.
- По состоянию на 22 февраля 2021 года за две недели Tesla заработала на биткоине больше, чем на годовых продажах.
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