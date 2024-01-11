По словам директора департамента по вопросам коммуникаций Фонда, оценки МВФ будут зависеть от того, какие конкретные действия будут предприниматься со стороны стран-членов.

Решение о конфискации российских активов должны принимать сами страны, где размещены замороженные средства РФ, Международный валютный фонд (МВФ) следит за дискуссиями, чтобы оценить возможное влияние таких решений на международную финансовую систему. Об этом в комментарии "Укринформ" сказала директор департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак.

"Во-первых, должен сказать, что любые решения, связанные с конфискацией российских активов или наложением налогов на долю в этих активах, должны приниматься на уровне соответствующих органов власти стран", - сказала Козак.

По ее словам, МВФ следит за текущими дискуссиями, чтобы оценить "потенциальные экономические последствия для любой из стран-членов или последствия для международной валютной системы". При этом оценки фонда будут зависеть от того, какие конкретные действия будут предприниматься со стороны этих стран.

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Конфискация российских активов - последние новости

Белый дом дал зеленый свет для конфискации замороженных активов РФ. В то же время такой шаг вызывает беспокойство среди американских политиков, поскольку конфискация замороженных активов может "запятнать репутацию финансовой системы США". Чтобы этого не произошло, Белый дом хочет согласовать вопрос с союзниками из "Большой семерки" в Европе.

Ранее УНИАН сообщал, что союзники Киева могут за два месяца конфисковать активы РФ на $300 миллиардов.

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