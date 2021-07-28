По словам экономиста, в Нацбанке понимают всю "нелепость повышения учетной ставки".

Нацбанк Украины поднял учетную ставку, однако это ничего не означает для украинской экономики.

Такое мнение в Telegram высказал экономист, экс-министр финансов Игорь Уманский.

Читайте такжеНацбанк повышает учетную ставку до 8% годовых

"В Украине и США учетная ставка - разные вещи. В США этот шаг приводит к торможению экономики, потому что кредиты становятся менее доступными, а экономика чувствительна к объему и стоимости кредитов", - отметил экономист.

По словам эксперта, проценты по кредитам в Украине в большинстве случаев гораздо выше 15-70% годовых.

"Нет никакого контроля инфляции. Говорить, что повышение учетной ставки охладит экономику и остановит инфляцию - удивительно и нерозумно. Все источники повышения цен в Украине - немонетарного происхождения. В переводе, они зависят не от стоимости денег, а от мирового повышения стоимости продуктов питания, сырья для промышленности и административного повышения тарифов в Украине", - заявил экономист.

"В 2020 году инфляция в Украине была двусмысленной, и только хитросплетенная методика Госкомстата мешает это увидеть. Но каждый житель многомиллионной страны на собственной шкуре понял, как подорожали продукты питания - основная статья расходов 90% украинский. Кроме того, дорожали и повышались: тарифы, бензин, дизель, газ, налоги и проезд. Все это никак не зависит от стоимости кредитов. Так что - повышай-ни повышай - это ничего не изменит", - отметил Уманский.

По словам экономиста, в Нацбанке понимают всю "нелепость повышения учетной ставки".

"Тогда зачем это все? А для протокола. В законодательстве прописано, что НБУ отвечает за инфляцию (и то не всегда). Поэтому если растет инфляция - нужно повысить ставки. Оперативно отреагировали, каких действий вам еще не хватает? Назовем это традицией. Пусть она бессмысленна и бесполезна, но очень уважаема всем прогрессивным человечеством", - отметил эксперт.

Учетная ставка в Украине: что необходимо знать

В июне Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

22 июля 2021 года Нацбанк повысил учетную ставку до 8% годовых.

Автор: Елена Коваленко