Пока аналитики наблюдают за судебными перипетиями и политическими дискуссиями вокруг «Мотор Сич» между Киевом, Вашингтоном и Пекином, бывший собственник предприятия Вячеслав Богуслаев лишь «потирает руки» и извлекает выгоды из сложившейся ситуации.

Об этом рассказал известный политический эксперт Владимир Цыбулько в ответ на просьбу прокомментировать, кому выгодно блокирование допуска китайских инвесторов к управлению компанией «Мотор Сич», пишет УНН.

«Этот человек умудрился взять миллиард долларов у китайских инвесторов, кинуть их и не допускать к управлению «Мотор Сичью», а кому-то жадному или наивному в Киеве наплел про «стратегический статус» своего завода. Благодаря своим покровителям добился ареста акций, чтобы не пускать акционеров на завод, и сам дальше его «доит»! Втянули в блокирование «Мотор Сич» Вашингтон - создали для американцев миф, что китайские самолеты или вертолеты с двигателями Богуслаева угрожают их национальной безопасности - это просто смешно! Еще более семи лет тому назад американский производитель вертолетов Sikorskiy отказался от предложения Богуслаева о сотрудничестве, потому что ничего уникального у него нет. Но теперь именно Богуслаев извлекает выгоды из этого политического и юридического клинча между Киевом, Вашингтоном и Пекином, бывший владелец «Мотор Сич» - он тут главный теневой игрок», - рассказал Цибулько.

Политолог отметил, что, Богуслаев организовал рейдерский захват предприятия, которое перед этим продал инвесторам: на «Мотор Сич» до сих пор всем заправляют менеджеры Богуслаева, они тысячами увольняют людей и грабят завод, «тянут все - и деньги сотнями миллионов, и даже крадут двигатели в свои гаражи для продажи на черном рынке».

«У Богуслаева своя игра: он распространяет какие-то дикие фейки про китайскую компанию, акции которой находятся в Китае в публичном биржевом обороте, сочиняет басни про украинских партнеров китайских инвесторов. А цель одна - не допустить акционеров на предприятие, которое Богуслаев почему-то считает до сих пор своим. Немыслимая ситуация: 5 лет назад Богуслаев получает от китайцев за свои 56% акций «Мотор Сич» $ 700 млн, а теперь не впускает новых законных акционеров! И деньги за акции взял, и предприятие законному владельцу не отдал. Странно, что ему еще подают руку в приличном обществе», - раскрыл подробности политолог.

Цыбулько выразил удивление, что Богуслаев до сих пор входит в состав официальных зарубежных делегаций:

«Он - политический банкрот, который просто покупает себе эти места. Он проиграл последние выборы в Запорожье фотографу - это ему «привет» от жителей Запорожья, горожане ему не доверяют, а многотысячный коллектив просто тихо ненавидит - люди без работы, в постоянных «простоях» и без зарплат. Явно кто-то его коррупционно прикрывает в коридорах власти. Без поддержки чиновников и правоохранителей, он бы не чувствовал себя так вольготно», - говорит Цыбулько.

В то же время политолог заметил, что бывший владелец «Мотор Сич» загоняет себя в угол, ведь акционеры могут потребовать с него компенсацию убытков или вообще вернуть деньги, а действия Богуслаева подпадают под уголовные статьи за рейдерство:

«Очень хочется посмотреть, в каких щелях будет прятаться Богуслаев и его миньоны на «Мотор Сич», когда на них крепко насядут юристы новых акционеров и когда очнутся украинские правоохранители - СБУ и прокуратура», - иронизирует эксперт.

Цибулько отметил, что «Мотор Сич» могла бы стать рекордсменом по объему привлеченных инвестиций в промышленном секторе Украины за последнее десятилетие:

«Больше платили только в 2005 году за Криворожсталь - $ 4,8 млрд, но это несравнимые по бизнес-профилю компании. Если учесть производственный профиль - это не сырье, а высокотехнологичная продукция, то «Мотор Сич», несомненно, была бы рекордсменом в своей отрасли. И мне кажется, что инвесторы вдоволь насладились цирком с «Мотор Сич», и без нормального урегулирования этого кейса больших инвестиций в Украине не будет. Особенно если дело дойдет до международного арбитража, а с ним и до международного позора».

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Автор: УНИАН