Законодательство и нормативные акты четко определяют перечень необходимых документов для получения брони.

Предприятия в Украине могут забронировать своих сотрудников. Заместитель министра экономики Игорь Фоменко в эфире телемарафона рассказал, кто может воспользоваться таким правом и когда в бронировании могут отказать.

По словам заместителя министра, сначала предприятия, учреждения или организации обращаются к власти, чтобы их признали критически важными. Нужно соответствовать трем из семи определенных критериев, чтобы получить такой статус.

"Каждое министерство или центральный орган исполнительной власти формирует свои внутренние критерии для определения предприятия, учреждения, организации критически важным. После того, как предприятие соответствующие службы обработают, есть приказ о признании его критически важным. Далее предприятие подает список военнообязанных для бронирования тому центральному органу исполнительной власти или ОВА, которые признали предприятие критически важным", – подчеркнул Фоменко.

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Этот орган власти направляет списки в Минобороны или другие структуры, где военнообязанный стоит на учете. В дальнейшем сотрудников проверяют на наличие в реестре "Оберег" на соответствие военно-учетных данных и после этого согласованный пакет документов направляют Министерству экономики для проверки правовых оснований предоставления отсрочки и выдачи соответствующего приказа.

Чиновник отметил, что Минэкономики проверяет наличие правовых оснований, потому что законодательство и нормативные акты четко определяют наличие перечня документов. Если каких-то документов не хватает, предприятие просят их предоставить. После этого министерство издает приказ, который направляет в Минобороны, ТЦК и тот орган местной власти, который обращался в Минобороны.

В бронировании могут отказать

В случае, если Минэкономики уверено, что пакет документов является неполным или есть фальсификация, ведомство имеет основания отказать в бронировании, аннулируя предыдущие решения, или отправить запрос на доработку.

Бронирование от мобилизации

Кабинет министров обновил подходы к бронированию работников. Это не новая модель бронирования, правительство модернизировало действующее постановление №76. Так, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников. Кроме того, для критических предприятий увеличили срок бронирования от 6 месяцев до 12 месяцев и позволили бронировать военнообязанных с дефицитными военно-учетными специальностями.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее сообщал, что бронирование будет в приложении "Дія". Услугу планируют запустить в июле. Правительство уже поддержало соответствующее постановление.

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