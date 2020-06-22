Профсоюз "Антонова" оспаривает в суде вывод предприятия из состава "Укроборонпрома"

Отмечается, что на содержание "Укроборонпрома" только в 2018-2020 годах "Антонов" перечислил взносы на сумму 122 миллиона гривень.

Профсоюз госпредприятия "Антонов" обратился в Окружной административный суд города Киев с иском об отмене постановления экс-премьер-министра Арсения Яценюка, которым "Антонов" был передан в управление концерна "Укроборонпром".

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Об этом сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Илляшев и Партнеры", представляющей интересы ГП "Антонов".

"Коллектив авиагиганта считает, что постановление Кабмина от 31 марта 2015 года № 269 нарушает его права и было принято с грубым нарушением Конституции, законов Украины "О Кабинете министров Украины", "О защите экономической конкуренции", "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности". Также в иске профсоюза отмечается, что передача в 2015 году целостного имущественного комплекса "Антонова" из сферы управления Минэкономразвития в управление "Укроборонпрома" имело крайне негативные последствия, отразилось на результатах хозяйственной деятельности предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях потери традиционных рынков сбыта и многолетнего отсутствия государственных заказов на разработку и строительство самолетов "Укроборонпром" в течение пяти лет фактически не предоставил "Антонову" никакой помощи.

"Зато теперь концерн во главе с Айварасом Абромавичюсом является лишней надстройкой, на содержание которой "Антонов" несет значительные дополнительные расходы. Так, на содержание "Укроборонпрома" только в 2018-2020 годах "Антонов" перечислил взносы на сумму 122 миллиона гривень. Еще 74 миллиона гривень в 2015-2019 годах "Антонов" по указанию "Укроборонпрома" перечислил в качестве финансовой помощи другим предприятиям-участникам концерна", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2020 года Окружной административный суд города Киева приостановил действие решения генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса от 9 июня 2020 года об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.

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