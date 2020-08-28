АО “Одесский припортовый завод”, находящийся под управлением Фонда государственного имущества Украины, заработал в августе прошлого года после заключения давальческого контракта с АГТ. До этого предприятие простаивало 16 месяцев.

Наблюдательный совет АО “Одесский припортовый завод” утвердил решение о продлении давальческого контракта с компанией “Агро Газ Трейдинг” на 4 месяца, чтобы обеспечить предприятие поставками сырья до определения нового давальца.

Об этом говорится в сообщении Агро Газ Трейдинг.

“Давальческий контракт между компанией "Агро Газ Трейдинг" и ПАО "Одесский припортовый завод", действующий до 1 сентября 2020 года, был продлен сроком на 4 месяца. Соответствующее решение о пролонгации контракта накануне было принято Правлением ОПЗ и утверждено Наблюдательным советом предприятия”, - сообщили в АГТ.

Отмечается, что до проведения конкурса по отбору давальца и подписания контракта по его итогам, АГТ продолжит поставки сырья для переработки по давальческой модели на ОПЗ и последующую реализацию готовой продукции.

“Этот шаг позволит обеспечить работой многотысячный трудовой коллектив завода и сохранить позитивную динамику возвращения специалистов на ОПЗ. Помимо этого, предприятие сможет в полной мере осуществлять налоговые отчисления в местный и государственный бюджеты, а также продолжит выполнять обязательства перед кредиторами, в частности перед НАК "Нафтогаз Украины"”, - добавили в компании.

АО “Одесский припортовый завод”, находящийся под управлением Фонда государственного имущества Украины, заработал в августе прошлого года после заключения давальческого контракта с АГТ. До этого предприятие простаивало 16 месяцев.

За год сотрудничества с АГТ на ОПЗ было переработано 655,6 млн куб. м давальческого сырья и произведено 796,2 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака. Более 80% продукции завода экспортируется на внешние рынки.

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Автор: УНИАН