Какой коньяк бьёт рекорды по количеству повторных покупок?

Осенью прошлого года на полках украинских магазинов появился новый коньяк «Довбуш Карпатський».

Осенью прошлого года на полках украинских магазинов появился новый коньяк «Довбуш Карпатський». Разработчики, затаив дыхание, ждали результатов первых продаж и отзывов потребителей. И вот спустя два месяца независимое исследование компании «Инмарк» смогло дать долгожданный ответ на вопрос: зажег ли «Довбуш» огонь в душах украинцев? 73% из опрошенных – покупают «Довбуш» повторно.

Анатолий Грищенко, покупатель коньяка «Довбуш Карпатський»: «Я всегда стараюсь пробовать новинки, иногда можно наткнуться на что-то очень интересное так и с «Довбушем» вышло. Сразу привлекла сама бутылка, ну, и название - сразу понятно, что коньяк наш украинский. Я и взял попробовать. Описать? Как по мне, за него не будет стыдно в достойной компании и он подходит для большинства ситуаций и поводов. У него очень приятный аромат, богатый вкус. Он мягкий и легкий сам по себе. А еще цена приятная, сложно найти достойный коньяк по приемлемой цене. Поэтому и беру его уже не первый раз».

Подобные отзывы должны особо греть душу создателей продукта, ведь задумка производителей не ограничивалась задачей снабдить продукт украинской айдентикой. «Довбуш Карпатский» должен был и стал истинно украинским коньяком, созданным украинцами для украинцев, которым можно гордиться, тем более в пользу этого факта свидетельствуют впечатляющие цифры исследования.

Константин Корж, руководитель проекта, социолог компании "Инмарк": «Мы опросили 1012 потребителей по всей Украине, респондентами стали люди, которые выбирали «Довбуш Карпатський»у полки в магазине. Так как продукт новый, мы в первую очередь хотели узнать откуда о нем узнали и что повлияло на то, что покупатель выбрал этот коньяк. 73% из опрошенных сказали, что уже покупали «Довбуш»и пришли за повторной покупкой. А это выводит на первый план качество и вкус самого продукта, а не только маркетинговый антураж. Должен признать, хотя мы проводим подобные исследования не первый год подобный результат доказывает, что продукт, как и обещает слоган – зажег огонь в душах потребителей».

Будем надеяться, этот огонь продолжит гореть и впредь, ведь производители действительно постарались выделить свой продукт наделив его массой особенностей и уникальных преимуществ.

Алексей Козаченко, главный технолог ТМ «Довбуш Карпатский»:«Коньяк «Довбуш» - создан по особой рецептуре карпатских специалистов, а в его производстве использованы лучшие спирты исключительно украинского винограда. Кроме этого выдерживается «Довбуш» в бочках, произведенных украинскими бондарями из могучего карпатского дуба по специальной технологии».

Учитывая, что продукт «зашел» потребителю и спрос продолжает расти, производитель обещает пополнить коллекцию еще одной позицией. Всех тайн пока не раскрывают, но обещают удивить и порадовать еще больше. Напомним, что пока линейка коньяков «Довбуш Карпатський» включает 2 наименования: трех и пяти лет выдержки.

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