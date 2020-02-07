Коронавирус может сорвать планы Apple по увеличению выпуска AirPods - СМИ

В настоящее время стандартные AirPods все еще есть в наличии на официальном интернет-магазине Apple. На премиальную версию AirPods Pro введен месячный период ожидания.

Поставщики Apple в Китае на две недели приостановили работу из-за вспышки коронавируса, и теперь планы американской компании по увеличению производства наушников AirPods находятся под угрозой.

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Как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, поставщики должны были поставить Apple до 45 млн AirPods в первом полугодии 2020 года, чтобы удовлетворить растущий спрос на наушники. Но сейчас запасы AirPods начали снижаться, и почти вся готовая продукция зарезервирована для собственных магазинов Apple, утверждают собеседники газеты, передает kommersant.

Три главных производителя AirPods - компании Luxshare Precision Industry, Goertek и Inventec - остановили большую часть производства в начале новогодних каникул, уточнили два источника Nikkei Asian Review. Теперь трем компаниям нужно дождаться, пока их поставщики в Китае возобновят работу, чтобы получить новые поставки необходимых деталей. Имеющихся у компаний материалов и компонентов хватит максимум на две недели, рассказали собеседники издания.

Ожидается, что поставщики возобновят работу в понедельник, 10 февраля. Однако в первую неделю коэффициент их загрузки в лучшем случае достигнет лишь 50%, пояснил один из источников Nikkei Asian Review. «Если сборщики не смогут получить достаточно запасных частей в течение двух недель, это будет большой проблемой», - добавил он.

Apple отказалась комментировать эту информацию. Как уточняет Nikkei Asian Review, в настоящее время стандартные AirPods все еще есть в наличии на официальном интернет-магазине Apple. На премиальную версию AirPods Pro введен месячный период ожидания.