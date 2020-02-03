Служба труда в феврале проверит не менее 3 тысяч работодателей

В поле зрения попадут работодатели в сфере торговли, временного размещения и организации питания.

Государственная служба по вопросам труда с 1 февраля проведет инспекцию по соблюдению трудового законодательства среди работодателей в сфере торговли, временного размещения и организации питания.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Во время инспекционной кампании, в течение 10 рабочих дней, планируется проверить не менее 3 тысяч работодателей", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, во время инспекции в поле зрения будут работодатели, которые имеют высокий риск использования незадекларированного труда и те, кто на время предварительной информационной кампании имел незадекларированных работников и не оформил с ними трудовые отношения должным образом.

В соответствии с нынешним Кодексом законов о труде Украины, за нарушение законодательства о труде установлены финансовые санкции в размере 1-30 минимальных заработных плат (4723 – 141 690 гривень).

Штраф за незадекларированного работника, подмену трудового договора гражданско-правовым/договором о стажировке, выплату заработной платы в конверте, выплаты вознаграждения работнику без уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов составляет 10 минимальных заработных плат и в 2020 году равен 47230 гривень.

Совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных и будет составлять 141 690 гривень.

Как сообщал УНИАН, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, легально в Украине работают 12,8 миллиона из 28,5 миллиона граждан трудоспособного возраста.