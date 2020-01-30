Правительство придумало, как бороться с теневым рынком сигарет

Кабмин намерен осуществить ряд мероприятий по противодействию незаконному производству и обороту табачных изделий до 2021 года.

Кабинет министров Украины утвердил план реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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“Этот документ будет способствовать ликвидации всех форм незаконного производства и оборота изделий из табака. Основная цель реализации Стратегии – сокращение условий для существования теневой экономики и коррупции, и, как результат, - улучшение инвестиционного имиджа Украины”, - сказано в сообщении.

Отмечается, что этот план определяет индикаторы и сроки выполнения мероприятий по борьбе с нелегальным рынком табака, однако сам документ не опубликован.

Стратегию в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий на период до 2021 года Кабмин утвердил в августе 2017 года. Ее реализация предполагает: формирование налоговой и ценовой политики, нацеленной на сокращение потребления табака; усиление контроля над железнодорожными перевозками табачной продукции и прекращение нелегального оборота табачных изделий с использованием почтовых и курьерских перевозок; совершенствование процедуры уничтожения конфискованных табачных изделий и оборудования для производства таких изделий; ведение официальной статистики в сфере противодействия незаконной торговле табачными изделиями и т.д.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла два связанных законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве №1210 и №1209-1.

В частности, законопроекты предполагают повышение ставки акциза на табачные изделия для нагрева в 2021 году до 1454,33 грн за 1000 штук (сейчас сумма акциза - 342 грн). Ежегодно ставка акциза будет повышаться на 20% до 2024 года, достигнув 2516,54 за 1000 штук.

В октябре прошлого года Рада приняла закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов и единого взноса соцстрахования. Закон, ко всему прочему, предусматривает установление торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены. Пока что закон не подписан президентом Владимиром Зеленским и не вступил в силу.