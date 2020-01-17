Центральный гастроном на Крещатике могут превратить в девятиэтажку

Согласно документу реконструкции, высота части здания бывшего гастронома на углу Крещатика и Богдана Хмельницкого, которая подлежит реконструкции, составляет 27 метров.

Здание Центрального гастронома на Крещатике может стать девятиэтажным.

Об этом сообщает «Хмарочос».

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Департамент градостроительства и архитектуры КГГА обнародовал скан-копии градостроительных условий и ограничений, выданные осенью. Среди них есть и документ, выданный для проектирования реконструкции Центрального гастронома.

Согласно документу, высота части здания бывшего гастронома на углу Крещатика и Богдана Хмельницкого, которая подлежит реконструкции, составляет 27 метров.

Напомним, осенью 2019 года КГГА отказала в реставрации Центрального гастронома. Проект реставрации должен был сохранить трехэтажную высотность дома.

Как сообщал УНИАН, пожар на площади 1 тыс. кв. метров в здании бывшего Центрального гастронома на улице Крещатик, 40/1 возникла 20 июня 2017 года вечером. В результате пожара сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2-м и 3-м этажами и крыша здания.