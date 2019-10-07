Rozetka сделала самовывоз товаров платным

Компания теперь будет брать 10 грн с заказов дешевле 300 грн.

Компания Rozetka изменила политику, касающуюся выдачи заказов из собственных магазинов. Если раньше услуга самовывоза была бесплатной, то теперь, как бы странно это не звучало, за самовывоз товаров из магазинов придется еще доплатить.

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Как пишет itc.ua, это новшество распространяется только на розничные магазины украинского гиганта онлайн-торговли. Плата будет взиматься только с мелких заказов на сумме меньше 300 грн, а сама плата составит 10 грн.

В пресс-службе Rozetka.ua этот шаг объяснили следующим образом: «Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным».

В Rozetka.ua особо подчеркивают, что заказы по-прежнему можно бесплатно забирать с почтоматов или мобильных точек выдачи.