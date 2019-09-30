Правительство хочет ликвидировать более тысячи предприятий

Кабмин планирует представить программу в парламенте уже на этой неделе.

Кабмин хочет приватизировать сотни государственных предприятий и ликвидировать более тысячи.

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Об этом сообщает НВ со ссылкой на программу действий правительства, которая опубликована на сайте Верховной Рады.

"Кабмин планирует представить программу в парламенте на этой неделе", - отмечает издание.

Она предусматривает увеличение рентабельности активов (RoA) государственных предприятий с 2,1% в 2018 году до 5% в 2024 году, а также уменьшение доли государства в экономике до 5%.

"Мы будем содействовать развитию частного сектора, который более производителен и эффективен, чем государственный. Для этого мы проведем приватизацию, которая позволит передать сотни субъектов хозяйствования государственного сектора эффективным собственникам, которые создадут новые рабочие места и ликвидируют коррупцию. Это позволит министерствам сосредоточиться на формировании политики, а не на управлении собственностью. Более тысячи неэффективных предприятий будет ликвидировано - государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий", - говорится в программе.

Правительство также планирует создать Фонд национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические государственные предприятия.

"Мы разработаем политики собственности с четким определением цели государственного владения и ключевых показателей эффективности деятельности для всех государственных предприятий. Мы корпоратизируем все государственные предприятия, осуществляющие коммерческую деятельность, путем преобразования их в акционерные общества", - указано в документе.

Правительство также планирует привлечь инвесторов в государственные банки, чтобы уменьшить долю государства в банковском секторе до уровня 20%. Сейчас она превышает 50%.