Предпринимателям нужны одинаковые правила, а не прессинг со стороны проверяющих - эксперт

По мнению эксперта, задача Кабмина создать условия, которые будут стимулировать развитие ФЛП.

Введение регистраторов расчетных операций для ФЛП на сегодня является не таким насущным вопросом. В первую очередь Украине необходимо заняться перезагрузкой экономики, в частности, создание единых равных условий для бизнеса, введение прозрачных правил налогооблажения, а также уменьшение уровня коррупции.

Такое мнение выразил основатель инвестиционной компании VI2 Partners и глава Наблюдательного совета Украинского клуба недвижимости Алексей Чернышов, комментируя принятые парламентом в первом чтении законопроекты №1053-1 «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» и №1073 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».

«Введение регистраторов расчетных операций для ФЛП на сегодня является не таким насущным вопросом. В первую очередь, мы должны быть больше обеспокоены развитием предпринимательства в стране, нежели фискализацией этого процесса. Необходимо создать предпосылки для его беспрепятственного роста, а не еще большем зажатии малого бизнеса. На данный момент пропорция ФЛП относительно размера экономики неизменна. И процесс введения так званых «кассовых аппаратов» был бы актуальным, если бы она продемонстрировала какой-то рост», - отмечает Чернышов.

По его мнению, сейчас важно сделать перезагрузку экономики и более прозрачными процессы налогообложения.

«Я бы начинал с перезапуска экономики, с изменения системы налогообложения, сделав ее более прозрачной. Таким образом, мы бы смогли простимулировать ФЛП быть открытыми в ведении расчетных операций. У нас в стране проблема не вставках налогообложения, а в неравных условиях бизнеса. Например, в то время как один предприниматель добросовестно платит все налоги, другой договаривается с налоговой, а третий — комбинирует одно с другим», - отмечает эксперт.

При этом Чернышов поддерживает предполагаемое (принятыми законопроектами - ред.) использование фискальных инструментов для особой группы ФЛП.

«Это абсолютно оправдано, поскольку речь идет в первую очередь о физлицах, работающих в таких отраслях, как ювелирный, ресторанный бизнес, продажа электроники. Действительно, когда предприниматель использует ФЛП во избежание налогообложения, а на самом деле его торговая точка приносит доход, сравнимый с годовалым ФЛП — это никуда не годится и с таким необходимо бороться. Но быть предельно осторожными и не вставлять палки в колеса реальным ФЛП, ведь они — основа экономики. Малый средний бизнес в развитых странах составляет значительную часть ВВП, поэтому наша задача поддерживать условия для его развития», - отмечает Чернышов.

По мнению эксперта, задача Кабмина создать условия, которые будут стимулировать развитие ФЛП.

«Нужно, прежде всего, думать о снижении прессинга со стороны разных проверяющих органов», - резюмировал Чернышов.