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Украина откажется от советских Жилищного и Трудового кодексов

09:04, 13 сентября 2019
Разное
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Гончарук: Жилищный и Трудовой кодексы - неэффективные / фото УНИАН

Украина намерена отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными.

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Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Он отметил, что Украина намерена либерализовать энергетический рынок и отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными.

Гончарук также выразил надежду, что сотрудничество между бизнесом и гражданским обществом двух стран будет крепче с каждым годом, и что "в ближайшее время мы найдем решение, которое позволит нам защитить права эстонских инвесторов в Украине".

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Теги: #Трудовой кодекс#Алексей Гончарук