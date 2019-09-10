Строительство в Украине подорожало почти на 9%
Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-июле 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выросли на 8,8%.
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Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений – на 13,9%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 5,6%.
При этом стоимость СМР в июле 2019 года, по сравнению с июлем 2018, года выросла на 5,3%.
В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения Операции объединенных сил.
Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине цены на строительно-монтажные работы (СМР) выросли на 23% по сравнению с 2017 годом.