Строительство в Украине подорожало почти на 9%

При этом стоимость таких работ в июле 2019 года, по сравнению с июлем 2018 года, выросла на 5,3%.

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-июле 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выросли на 8,8%.

Читайте такжеВ Украине меняются правила строительства жилых домов

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений – на 13,9%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 5,6%.

При этом стоимость СМР в июле 2019 года, по сравнению с июлем 2018, года выросла на 5,3%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения Операции объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине цены на строительно-монтажные работы (СМР) выросли на 23% по сравнению с 2017 годом.