Запрет «Корвалола-Здоровье» не влияет на судебный спор «Фармака» и «Дарницы» – юрист

Отмена госрегистрации лекарственного средства «Корвалол-Здоровье» производства ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» (Харьков) не окажет влияния на судебный спор между ПАО «Фармак» и ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (оба – Киев).

Об этом сообщил партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы «Дарницы».

«На сегодняшний день у «Дарницы» есть все права на «Корвалол-Дарница», подтвержденные решением судов. И это дело никоим образом на наш спор не влияет, поскольку «Фармак» полностью проиграл аналогичный процесс против «Дарницы», - сказал он.

Юрист уточнил, что имеет в виду судебный спор, инициированный «Фармаком» в 2005 году.

«Точно такая же война шла между «Дарницей» и «Фармаком», который как агрессор на рынке напал на нас еще в 2005 году и проиграл все суды к 2011 году. Спустя 10 лет «Фармак» зачем-то решил реанимировать этот спор в отношении «Здоровья» – и выиграл. Это просто говорит о том, что у «Здоровья» более слабая правовая позиция», - объяснил Мамуня.

Он подчеркнул, что в судебной тяжбе «Фармака» со «Здоровьем» предметом спора являлось хорошо известное обозначение «Корвалол». Точно такое же обозначение было предметом спора «Фармака» с «Дарницей» в 2005-2011 гг. В нынешнем же разбирательстве «Фармака» с «Дарницей» фигурирует другое обозначение – «Корвалол Corvalolum».

Как сообщалось, 3 июля Кассационный суд в составе Верховного суда оставил в силе судебное решение об отмене госрегистрации лекарственного средства «Корвалол-Здоровье» и запретил ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» использовать это обозначение.

«Фармак» хочет отменить регистрацию препарата «Корвалол-Дарница», считая себя единственным законным правообладателем торгового знака «Корвалол Corvalolum». Судебное противостояние длится с 2004 года. В 2011 году «Фармак» окончательно проиграл спор, однако в 2017-м решил возобновить его.

Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение «Корвалол Corvalolum» хорошо известным по отношению к «Фармаку». В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе «Дарницы» отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палаты Верховного суда, в свою очередь, отменила решение Киевского апелляционного хозсуда, фактически предложив сторонам повторно начать рассмотрение дела в суде первой инстанции.

ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» зарегистрирована в 2001 году. По данным Министерства юстиции, ее конечным бенефициаром является гражданин Польши Леонид Огородников.

ЧАО «Фармак» основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году «Дарница» увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.