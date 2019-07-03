Новый руководитель МВФ прогнозирует значительное ускорение экономического роста Украины

И.о. главы МВФ Дэвид Липтон уверен, что Украине по силам осуществить прорыв в направлении достойного уровня жизни.

Украина способна ускорить экономический рост до 5-6% в год, если проведет ряд реформ и достигнет успехов в борьбе с коррупцией.

Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон, передает ТСН.

По его мнению, Украина может получить новую бизнес-модель с лучшими институтами, конкурентный на европейском рынке частный сектор экономики и достойный уровень жизни.

Липтон считает, что у Украины для этого есть человеческие ресурсы, однако не хватает капиталов и технологий. Однако главным на пути успеха и.о. руководителя МВФ считает четкое обязательство официального Киева воплотить в жизнь необходимые реформы.

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Липтон дал понять, что курс на перемены вместе с преодолением коррупции откроют Украине путь к ускоренному экономическому росту.

"Именно сейчас настал момент выбора - с новой администрацией, а вскоре и с вашим парламентом. Для Украины вполне возможно благодаря ряду выразительных и управляемых реформ ускорить рост соотношения с уровнем жизни в Западной Европе", - заявил он.

Сравнивая ситуацию в Украине и Польше образца 2000-х, первый заместитель директора-распорядителя МВФ указал на то, что тогда в польскую экономику тоже сложно было привлечь инвесторов.

"Однако несколько четких шагов помогли изменить эту ситуацию, а именно – строительство инфраструктуры и установление правового поля, где контракт – это контракт", - отметил Липтон.

Как сообщал УНИАН, Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.