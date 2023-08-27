Минобороны заказало обмундирование для не менее 235 тыс солдат, но часть тендеров пришлось отменить.

Министерство обороны Украины в период с июля по август заключило ряд соглашений на поставку зимней формы для военнослужащих на 1,28 млрд грн.

Как сообщают "Наші Гроші", со ссылкой на данные в системе "Прозорро", Минобороны заказало обмундирование для не менее 235 тыс солдат, но часть тендеров пришлось отменить из-за отклонения министерством всех предложений участников.

"Брюки заказывали по цене от 2 046 до 2 598 грн за штуку (56-71 долларов по курсу Нацбанка), куртки - по 2 823-3 274 грн (77-90 долларов по курсу Нацбанка)", - говорится в сообщении.

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Подряды получили десять украинских компаний, среди которых большинство уже были поставщиками Минобороны.

Война в Украине и обеспечение военных

В июле 2022 года журналисты сравнили обеспечение армии России и Украины.

7 февраля 2023 года министр обороны Алексей Резников предложил частично открыть оборонные закупки и выступил за создание военной версии системы закупок "Прозорро".

28 февраля стало известно, что Министерство обороны Украины внесло изменения в ряд договоров по организации питания военнослужащих.

В марте 2023 года правительство Украины призывало торговые сети участвовать в обеспечении армии продовольствием. Сейчас поставкой продуктов для ВСУ занимаются компании, которые закупают продукцию в крупных торговых сетях.

30 июля 2023 года Министерство обороны Украины заявило о намерении добавить в вещевое обеспечение защитников Украины тактические кроссовки. Сообщалось, что обувь должна пройти техническую спецификацию с учетом рекомендаций военных, после чего будет утвержден образец-эталон. Военные по нормативам должны обеспечиваться полуботинками, летними берцами/летними ботинками, зимними берцами, казарменными тапочками, утепленными бахилами и резиновыми сапогами.

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