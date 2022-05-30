Россияне наслаждались украинскими антивоенными песнями.

Российский журналист Роман Супер в своем Telegram-канале сообщил, что на российском радио несколько часов крутили украинские антивоенные песни.

Он записал это на видео и позже разместил его в своем блоге.

"На трех питерских радиостанциях (Ретро ФМ, Дорожное и Новое радио) больше двух часов на репите крутили украинские и антивоенные композиции. Отличная акция", – подписал Роман видео.

Так, на российских радио звучали гимн Украины, "Ой, у лузі червона калина" и другие антивоенные песни.

Напомним, ранее Роман Супер обнародовал видео с концерта группы "Кис-Кис", на котором сотни людей скандировали главный антивоенный лозунг.

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