Курс гривни к евро ослаб до 31,42 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 13 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 31,42 грн/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеКурс доллара изменится до конца недели - прогноз

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,75/26,77 грн/долл., к евро - на уровне 31,40/31,42 грн/евро.

Курс за 11 августа:

Национальный банк Украины на среду, 11 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,76 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий