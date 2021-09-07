Курс гривни к евро установлен на уровне 31,71 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 8 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,73 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 31,71 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,69/26,71 грн/долл., к евро - на уровне 31,62/31,65 грн/евро.

Курс на 7 сентября:

Национальный банк Украины на вторник, 7 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,81 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогнозы правительства:

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году курс доллара будет оставаться относительно стабильным, на уровне 28 грн в среднем по году.

В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году — 28,8 грн, в 2024 году — 29,2 грн.

Автор: Богдан Слуцкий