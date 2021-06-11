Курс гривни к евро укрепился до 32,79 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 14 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,04 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,79 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 14 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2704,04 (11 июня - 2710,68);

100 EUR - 3279,05 (11 июня - 3398,9).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,02/27,04 грн/долл., к евро – на уровне 32,78/32,80 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 11 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,11 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий