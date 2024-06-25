Под контроль государства переходит Мотор-Банк Вячеслава Богуслаева.

Во вторник, 25 июня, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила предыдущее решение суда о взыскании в доход государства активов бывшего нардепа и президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, который находится под санкциями. В частности, речь идет о Мотор-Банке.

Согласно решению ВАКС, в доход государства среди прочего взыскано 100% АО "Мотор-Банк". Таким образом было частично удовлетворено исковое заявление Министерства юстиции Украины, сообщила в Facebook пресс-служба Минюста.

"В Украине теперь на один государственный банк больше! Почему? Санкционные активы", – написала в Facebook заместитель министра юстиции Инна Богатых.

Видео дня

Стоит отметить, что до 2023 года в Украине было 4 государственных банка – ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. В дальнейшем государство установило контроль над Сенс Банком и PIN банком. Теперь к ним присоединился и Мотор-Банк.

Конфискация подсанкционных активов

В ноябре 2022 года Национальный банк признал деловую репутацию владельца существенного участия, единственного акционера АО "Мотор-Банк" Вячеслава Богуслаева небезупречной и применил к нему меру воздействия в виде временного запрета использования права голоса по 100% акций банка сроком на 1 год.

До этого был наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на агрессора. Среди арестованного – 100% корпоративных прав финучреждения АО "Мотор Банк", которое принадлежит руководителю "Мотор Сичи".

Вас также могут заинтересовать новости: