Курс гривни к евро укрепился до 33,02 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 10 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,09 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 33,02 грн/евро, то есть гривня укрепилась также на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 10 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2709,06 (9 июня - 2717,64);

100 EUR - 3311,04 (9 июня - 3302,48).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,09/27,11 грн/долл., к евро – на уровне 33,03/33,06 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 9 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий