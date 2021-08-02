Курс гривни к евро ослаб до 31,90 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 3 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,84 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 31,90 грн/евро, то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2684,44 (2 августа – 2681,68)

100 EUR – 3190,32 (2 августа – 3189,46)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,84/26,86 грн/долл., к евро - на уровне 31,90/31,93 грн/евро.

Курс на 2 августа:

Национальный банк Украины на понедельник, 2 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий