Курс гривни к евро укрепился до 31,89 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 2 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,82 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,89 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2681,68 (30 июля – 2686,28)

100 EUR – 3189,46 (30 июля – 3170,21)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,80/26,82 грн/долл., к евро - на уровне 31,85/31,87 грн/евро.

Курс на 30 июля:

Национальный банк Украины на пятницу, 30 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,89 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий