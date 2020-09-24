Сейчас такую ​​верификацию тоже проводят, но уже после назначения выплат.

В Минфине заявили, что уже с нового года все, кто будет претендовать на хоть какую-то госпомощь, будут проходить предварительную проверку.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"В Министерстве финансов анонсируют, что уже с нового года все, кто будет претендовать на хоть какую-то помощь от государства, будут проходить предварительную проверку. Проще говоря - это анализ различных баз и реестров, чтобы выяснить, не обманывает ли человек государство и действительно ли нуждается в помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас такую ​​верификацию тоже проводят, но уже после назначения выплат. И если обнаруживают нарушителя, то он должен вернуть назад полученную сумму государственной помощи.

Уменьшится ли от такой новации количество тех, кто таки получит помощь от государства, и какой портрет недобросовестного получателя субсидий составили чиновники - смотрите в следующем видеосюжете.

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Автор: УНИАН