В Минфине заявили, что уже с нового года все, кто будет претендовать на хоть какую-то госпомощь, будут проходить предварительную проверку.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"В Министерстве финансов анонсируют, что уже с нового года все, кто будет претендовать на хоть какую-то помощь от государства, будут проходить предварительную проверку. Проще говоря - это анализ различных баз и реестров, чтобы выяснить, не обманывает ли человек государство и действительно ли нуждается в помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас такую верификацию тоже проводят, но уже после назначения выплат. И если обнаруживают нарушителя, то он должен вернуть назад полученную сумму государственной помощи.
Уменьшится ли от такой новации количество тех, кто таки получит помощь от государства, и какой портрет недобросовестного получателя субсидий составили чиновники - смотрите в следующем видеосюжете.
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