Наличный доллар в "Приватбанке" подорожал на 20 копеек, курс гривни к евро сегодня составляет 38 грн/евро.

Курс гривни на наличный доллар в "Приватбанке" сегодня ослаб на 20 копеек - до 37,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривня подешевела на 50 копеек до - 38 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн за долл., евро - 37,10 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 36,50 грн, а на евровые - 36,63 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

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