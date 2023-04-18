В прошлом году не было рамочной программы, поэтому это усложнило для доноров предоставление средств.

Новая программа МВФ для Украины обеспечит большую предсказуемость в отношении поступления средств международных доноров и, в отличие от прошлого года, позволит избежать решений, связанных с задержками.

Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер в интервью "Голосу Америки", отметив при этом, что МВФ недавно объявил новый пакет для Украины.

"Объем пакета составляет $115 млрд. Это важно. Вклад МВФ в этот пакет - $15,6 млрд. Почему я это различаю? Потому что это программа на четыре года. Мы готовимся финансировать макростабильность Украины в течение четырех лет. Эта программа мобилизует ожидания доноров по поступлению средств", - отметил директор Европейского департамента МВФ.

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Кеммер напомнил, что в прошлом году не было рамочной программы, поэтому это усложнило для доноров предоставление средств.

"Как вы знаете, в прошлом году была чрезвычайная поддержка доноров и финансирование МВФ для Украины, но не было рамочной программы, поэтому это усложнило для доноров предоставление средств, а для украинских чиновников – принятие решений, потому что всегда была неуверенность относительно того, когда придут средства. Теперь есть стабильность, существует рамочная программа и связанное с ней финансирование, на которое может полагаться страна", - заявил Кеммер.

Помощь Украине

18 мая 2023 года глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что даже при самом плохом сценарии Украина получит $140 миллиардов. Глава Нацбанка подчеркнул, что Украина получит помощь при любом сценарии.

По словам Пышного, программа имеет определенную особенность. Во-первых, это уникальная историческая программа, которая смогла произойти только после того, как Международный валютный фонд пересмотрел свою кредитную политику. Это беспрецедентная вещь. Украина первая воспользовалась этой программой поддержки в условиях высокой неопределенности, связанной с влиянием внешних экзогенных факторов.

Вторая особенность заключается в том, что Украина будет получать финансовую поддержку как при базовом сценарии развития событий, так и при негативном. И это большое достижение, потому что при негативном сценарии, для полноты программы и этот вариант был просчитан. Пакет финансовой поддержки в 4-летнем горизонте будет составлять около $140 млрд".

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