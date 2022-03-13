Украина на восстановление разрушенной во время войны инфраструктуры должна направить более 119 млрд долларов, и с каждым днем эта сумма растет.
Об этом заявил первый заместитель министра экономики Денис Кудин в эфире информационного телемарафона.
Он подчеркнул, что есть два подхода к подсчету потерь из-за войны. Первый заключается в том, чтобы оценить восстановление разрушенной инфраструктуры.
"Речь идет о транспортной инфраструктуре, социальной инфраструктуре. Мы видим, как враг пытается уничтожить даже детские сады, школы, больницы. И после войны нам придется все это восстанавливать. Поэтому сумма восстановления это и есть первый объем потерь... Если говорить о конкретных цифрах, то Министерство экономики подсчитывает в режиме онлайн. На сегодня сумма восстановления инфраструктуры, которая уже разрушена, составляет более 119 млрд долларов, и с каждым днем войны, к сожалению, эта сумма увеличивается", - сказал он.
Второй объем потерь - это потери внутреннего валового продукта из-за того, что значительная часть предприятий сегодня приостановила свою деятельность.
"Что касается ВВП, то мы сможем подвести итоги, только когда закончится первый полный месяц, когда экономика перешла на военный режим, то есть, в апреле мы сможем подвести промежуточные итоги марта", - сказал он.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 9 марта ООН зафиксировало 1506 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 549 погибших и 957 раненых.
- По состоянию на 11 марта 2022 года по подсчетам ООН Украину покинули 2,5 миллиона беженцев.
- 13 марта, в Ирпене Киевской области российские оккупанты расстреляли корреспондента New York Times, еще один журналист ранен.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.