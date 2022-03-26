Цены на товарах в ОРДО должны указывать в рублях и гривнях.

В так называемой "ДНР" разрешили временно использовать наличные украинские гривни на неподконтрольной Киеве территории.

Соответствующий "указ" подписал главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин.

Согласно "документу", теперь параллельно с рублями будут принимать от физлиц и в некоторых случаях от юрлиц наличную гривню.

Отмечается, что при определении цен будет применяться "официальный курс" в размере 2,5 рубля за одну гривню. А цены на товарах должны указывать в рублях и гривнях.

А вот безналичный расчет, согласно "бумажке" террористов, возможен только в рублях. При этом банкам запроещается продавать наличные гривни за рубли.

Этот "указ" будет действовать до 1 июля 2022 года.

Ранее террористы "ЛНР" приняли аналогичное "постановление" - об обороте гривни параллельно с российским рублем.

Напомним, в СНБО заявляли, что захватчики пытаются ввести на оккупированных территориях Украины в обращение российские рубли.

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