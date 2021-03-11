В 2020 году в бюджет Киева зачислили в 10 раз меньше налогов, чем забрали в государственный бюджет – 49 млрд гривень и 562 млрд гривень соответственно.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на заседании Киевсовета.

Эту информацию он предоставил во время обсуждения инициированного им обращения Киевского городского совета о внесении на рассмотрение КСУ конституционное представление о признании неконституционной нормы Бюджетного кодекса о зачислении в бюджет столицы всего 40% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), тогда как в бюджеты других украинских городов причисляют 60% соответствующего налога.

"За 2020 год 562 млрд гривень собранных на территории Киева налогов направили в госбюджет. При этом городу оставили только 49 млрд. За счет трансфертов из госбюджета столица получила 8,5 млрд. Поэтому разговоры что, мол, Киев дотируют, дают много средств - не соответствуют действительности. Давайте откровенно говорить, что Киев формирует большую часть госбюджета. Но нам нужны справедливые условия формирования бюджета столицы", - подчеркнул Виталий Кличко

Он пообещал продолжить переговоры с властями, чтобы добиться пересмотра условий зачисления НДФЛ.

"Много вопросов, касающихся обеспечения жизнедеятельности города, мы не можем реализовать из-за недостаточности финансового ресурса. Поэтому это обращение крайне важно. И я неоднократно поднимал вопрос по НДФЛ на встречах и с Президентом, с премьером и председателем Верховной Рады. Если нас не будут слышать, я убежден, нужно будет переходить к более активным действиям в отстаивании интересов и развития столицы", - заверил Кличко.

Обращение глава столицы предлагает направить к президенту Украины, Верховной Раде, депутатским фракциям и группам в парламенте, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Оно предусматривает внесение в Конституционный суд Украины конституционное представление о признании таким, что не отвечает Конституции Украины пунктом 1-1 части 1 ст. 64 Бюджетного кодекса Украины.

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Автор: УНИАН