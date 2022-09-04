Причин роста инфляции несколько, но в основном он вызван военной агрессией России против Украины.

Рост инфляции в Украине на 30% будет означать соответствующее увеличение стоимости потребительской корзины.

Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире информационного телемарафона.

"Если говорят, что инфляция прогнозируемо составит в следующем году 30%... это означает, что то, что мы сможем с вами купить 31 декабря 2022 года за 100 гривен, в следующем году такой же набор товаров будет стоить 130 грн", - рассказал Устенко.

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Если говорить о потребительской корзине, то, по словам эксперта, ее стоимость на 31 декабря 2023 года будет на 30% больше. Это и означает инфляцию.

"Инфляция у нас вызвана несколькими причинами... в большинстве эта инфляция является следствием военной агрессии России против нашего государства", - отметил Устенко.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк прогнозирует инфляцию в более 30% по итогам 2022 года.

По данным Госстата, инфляция в Украине в июле составляла 0,7%, в годовом измерении – 22,2%.

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