По мнению эксперта, поставщик услуг под видом разделения платежей может увеличить цену, объясняя повышение тем, что нужно обслуживать внутренние сети.

В Украине ожидается очередное подорожание коммунальных услуг.

Об этом заявил эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире канала «Украина 24».

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В платежках украинцев появится новая статья расходов - абонплата за коммунальные услуги.

По мнению эксперта, общая сумма платежей за содержание дома и придомовой территории не увеличится, однако в платежке отдельно выделят разные статьи расходов.

"Как показывает опыт, введение абонентской платы не уменьшит стоимость содержания дома и придомовой территории, а добавит", - рассказал эксперт.

По словам эксперта, изменение тарифов одними из первых почувствуют жители домов, где нет ОСМД.

"Это касается того случая, когда есть прямые договоры на поставку услуги, например, водоснабжения или водоотведения, с квартирами, и в содержание дома и придомовой территории не заложен тариф на содержание этих сетей внутри дома. ОСМД, как правило, закладывает непосредственно стоимость услуг по содержанию сетей в составляющую тарифа на содержание дома и придомовой территории. ЖЭКи, как правило, не закладывают", - пояснил он.

По мнению эксперта, поставщик услуг под видом разделения платежей может увеличить цену, объясняя повышение тем, что нужно обслуживать внутренние сети.

Долги за коммуналку

На конец декабря 2019 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг составляла 63,7 млрд грн.

На конец января 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла на 4,7% по сравнению с декабрем 2019 года - до 67 миллиардов гривень.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года – до 66,7 миллиарда гривень.

По состоянию на сентябрь 2020 года задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась на 1,6% по сравнению с августом 2020 года – до 54,4 млрд грн.

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Автор: УНИАН