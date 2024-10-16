Украина за лето выполнила все необходимые структурные маяки и показатели.

Украина прекрасно справилась с выполнением показателей программы Международного валютного фонда, что позволяет правлению фонда уже вскоре утвердить пятый транш 1,1 миллиарда долларов.

Как сообщает "Голос Америки", об этом в комментарии изданию сказал заместитель министра финансов США Брент Нимен. Отмечается, что фонд на рабочем уровне одобрил предоставление транша еще 10 сентября, но исполнительное правление еще не предоставило окончательное одобрение.

"Украина исключительно хорошо прошла уже несколько пересмотров программы и около месяца назад завершила пятый пересмотр программы МВФ", - говорит Нимен.

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Он убежден в том, что правление утвердит пятый пересмотр и одобрит финансирование на 1,1 миллиарда долларов.

"Украина очень хорошо справилась, выполнила все структурные маяки и показатели, которые надо было выполнить за лето. Поэтому, думаю, мы скоро одобрим пересмотр, и Украина продолжит успешно выполнять программу", - добавил чиновник.

Сотрудничество Украины и МВФ - последние новости

11 сентября Международный валютный фонд заявил, что достиг предварительного соглашения с Украиной о предоставлении финансовой помощи в размере около 1,1 миллиарда долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина и МВФ на уровне экспертов договорились о пятом пересмотре программы EFF на 15,6 миллиарда долларов. По его словам, все количественные критерии и структурные маяки до конца июня были выполнены.

5 сентября стало известно, что МВФ впервые после полномасштабного вторжения в Украину направит миссию в РФ. Решение было раскритиковано Украиной и несколькими странами ЕС, после чего фонд отложил на неопределенный срок запланированные консультации с РФ.

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