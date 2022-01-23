Некоторые украинцы скоро за "тысячу Зеленского" смогут приобрести лекарственные средства по рецепту и без него, отметил премьер.

С понедельника, 24 января, в Украине вакцинированные люди в возрасте от 60 лет смогут использовать "ковидную" тысячу гривень на приобретение лекарств.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"С 24 января вакцинированные люди от 60 лет смогут использовать средства программы "еПоддержка" на покупку лекарств. Купить лекарственные средства можно будет в аптечных учреждениях и интернет-аптеках как по рецепту врача, так и без него", – написал премьер.

Читайте также"Ковидную тысячу" не нужно декларировать - НАПКНапомним, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, получившие две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн на выплаты вакцинированным гражданам. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

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