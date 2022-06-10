В компании "Нафтогаз" журналистам сказали, что не комментируют личную жизнь сотрудников.

НАК "Нафтогаз Украины" уволил советника председателя правления Олега Диденко из-за опубликованной информации о том, что он во время войны купил себе автомобиль "Бентли" стоимостью 500 тысяч долларов.

Об этом написал народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко в Facebook.

"Олег Диденко, советник председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко. Кошелек Юрия Юрьевича. В разгар войны покупает новый Бентли за 0,5 млн долларов, никого не стесняется", - написал он.

В компании "Нафтогаз" журналистам сказали, что не комментируют личную жизнь сотрудников.

"Олег Диденко уволен из НАК "Нафтогаз Украины". Компания не комментирует и не несет ответственность за личную жизнь сотрудников", - отметила пресс-служба.

Покупки "Нафтогаза" во время войны:

В мае 2022 года дочерняя компания "Нафтогаза" приобрела семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 общей стоимостью 950 тысяч евро.

В компании утверждают, что бронированные внедорожники "существенно уменьшат риски для сотрудников ГП "Нафтогазбезопасность".

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